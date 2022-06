Erakondade reitingud: EKRE toetus kukkus alla 20% piiri

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust.

Värskete tulemuste põhjal liigub Reformierakonna toetus jätkuvalt tõusvas trendis. Alates veebruari algusest on peaministripartei reiting kasvanud 13,4% võrra. Teisel kohal olev EKRE on viimastel nädalatel toetust kaotanud. Keskerakonna toetus on märtsi algusest alates kõikunud 16-18% vahel ning hetkel selge trend puudub.