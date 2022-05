Tema hinnangul on peaminister end lastetoetuste eelnõu puhul nurka mänginud.

"Kui kõik ülejäänud neli erakonda on selle eelnõu taga, siis kellega tagasi astunud peaminister koostööd teeb. Ta jääb ju üksi," selgitas Seeder. "Ja eile ta teatas Brüsselist, et kui see eelnõu vastu võetakse, siis otsigu teised erakonnad sellele rahaline kate. Sellega ta taandab ennast ka peaministri kohalt. Asetab end kohe opositsiooni."