Sotside juht: ma ei mõista, miks ei ole Kaja Kallas juba valitsust laiali saatnud

Eile läbis esimese lugemise 54 riigikogulase algatatud lastetoetuste eelnõu, millele on toetust avaldanud kõik erakonnad peale peaministripartei. Reformierakonna juht, peaminister Kaja Kallas ütles vahetult enne eelnõu esimest lugemist , et juhul, kui Keskerakond hääletab koos opositsioonierakondadega selle poolt, siis seda valitsust ja koalitsiooni enam ei ole.

"Huvitav on see, et Kaja Kallas on lubanud valitsuse laiali saata, aga mina ei mõista, miks ta seda juba teinud ei ole," kommenteeris täna Delfile sotside esimees. "On keeruline aru saada, miks peab siis venitama ja kolmandat lugemist ootama."