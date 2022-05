Türgile ei meeldi, et Soome ja Rootsi tahavad NATOsse astuda. Praegu loodetakse, et lõpuks annab Türgi president ikka järele, mille eelduseks on kokkulepe. Missugune see võiks tulla? Kolmapäeval kell 11.45 algavas otsesaates astub üles Eesti suursaadik Soomes Sven Sakkov