Dmitri Medvedev: sanktsioonid on suunatud Vene rahva vastu ja nende põhjus on vihkamine

Medvedev kirjutab, et Venemaa-vastaste majandussanktsioonide „lõpmatus tangos” on kuidagi kaduma läinud küsimus, kelle vastu need ikkagi suunatud on ehk keda tahetakse karistada.

Venemaa presidenti ning poliitilist ja sõjalist juhtkonda Medvedevi sõnul kindlasti karistada ei taheta, sest „mitte kellelgi meist ei ole välismaist vara, kontosid ega märkimisväärseid huve välismaal ning me ei sõida sinna ka puhkama ega töötama”.

Ja suurärimeeste jaoks ei ole „need konfiskeerimised üldsegi fataalsed”, leiab Medvedev ja teatab, et neile piisab sellestki, mis on neile jäänud Venemaal.

„Niisiis, kelle vastu see kõik on? Tekib eemaletõukav järeldus – need sanktsioonid on suunatud just Vene rahva vastu. Ja mida ka pobiseksid Ameerika ja Euroopa vanamehed ja vanaeided, et me karistame teie ülemusi, aga teid, tavalisi kodanikke, armastame – see on puhas lora,” kirjutab Medvedev.

Medvedevi sõnul on Venemaa keskpanga ja teiste riiklike varade arestimise eesmärk majanduse olukorra halvendamine, löögi andmine rublale, inflatsiooni suurendamine ja hindade tõstmine poodides, mis tähendab tavalise venemaalase elujärje kahjustamist. Sama käib Medvedevi sõnul ka nafta- ja gaasiembargo kohta: selle eesmärk on kahandada sissetulekuid Venemaa riigieelarvesse ning sundida riiki loobuma sotsiaalkohustustest ja anda löök maksumaksjatele linnas ja maal. Vene lennukite lennukeeld, reisikeelud ja makseinstrumentide kasutamise keeld on Medvedevi sõnul taas suunatud tavakodanike vastu, et just neil oleks ebameeldiv.