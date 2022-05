OTSEBLOGI | Vene armee ründab Sjevjerodonetski ja Bahmuti suunal ning valmistub rünnakuks Lõmanile

Bahmuti suunal ründasid Vene väed Zolote, Komõšuvahha, Nõrkove, Berestove, Pokrovske ja Dolomitne piirkonnas. Edu vastane ei saavutanud ja lahingutegevus jätkub.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi vahendas oma öises pöördumises, et olukord Donbassis "Venemaa arme ülevõimsalt rohkearvulise surve all" on jätkuvalt erakordselt raske, samuti pommitasid Vene väed esmaspäeval taas Harkivit ning jätkub võitlus Hersoni piirkonna vabastamise eest. "Samm-sammult vabastame oma maad ja jõuame punktini, kus Venemaa peab relvad maha panema, lugema kokku oma surnud ja liikuma diplomaatia poole," teatas ta.