Ukraina presidendikantselei nõunik: Euroopas on hakatud Ukrainale imelikke asju rääkima

Podaljaki sõnul on võimsa Vene lobi ja enda otsustamatuse tõttu hakanud mõned poliitikud Euroopas rääkima sellest, et Ukraina peaks lõpetama võitluse ja tegema Venemaaga rahu praegustel olemasolevatel positsioonidel.

Podoljak lisas, et praegu räägivad sellest teatud poliitilised grupid ja see ei tähenda, et Euroopa loobuks Ukraina toetamisest, aga see tähendab, et Ukrainal on praegu keeruline tõestada raskerelvastuse Ukraina armeele saatmise vajadust.