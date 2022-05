Kallas peretoetuste eelnõu mõjust valitsusele: koalitsiooni jätkumise otsustab lõpphääletus

Sel ajal, kui riigikogus toimus esmaspäeval peretoetuste suurendamise eelnõu esimene lugemine, oli peaminister Kaja Kallas juba kinni Euroopa riigi- ja valitsusjuhtide kohtumise suletud uste taga, kus tal polnud isegi suuremalt jaolt võimalik tundlike teemade arutamise tõttu telefoni kasutada.

Seega oli tal esimene võimalus kommenteerida Keskerakonna kindlameelsust koos opositsioonierakondadega paksu tolmu üles keerutavat peretoetuste eelnõu riigikogus toimunud esimese lugemise läbiminekut alles kõvasti peale südaööd Eesti aja järgi.

Kallas märkis, et olles enne hääletust hoiatanud Keskerakonda uue poliitilise reaalsuse saabumise eest, siis ei pidanud ta silmas mitte esimese lugemise hääletust, vaid ikka eelnõu lõpphääletust ja edasist menetluse käiku.

„Ma ei rääkinud esimesest lugemisest. Ma ütlesin, et selge on see, et kui hääletatakse sisse sellisel kujul need asjad, siis meil seda koalitsiooni ei ole. Aga selge on ju see, et esimesel lugemisel ei juhtu midagi. Olen täpselt sama juttu rääkinud, miks varemgi olen rääkinud.

Kallas märkis, et see on olnud kogu aeg tema seisukoht. „Kui hääletatakse selliselt need asjad koos [opositsiooniga] sisse, siis seda koalitsiooni ei ole,“ rääkis ta ja nentis, et lõppkokkuvõttes on see ikka lõplik hääletus, mis loeb.

Ta viitas, et esimene lugemine pole veel otsustav ses osas, mis asjast saab. „Esimesed lugemised tulevad alati ära teha, pärast seda võivad asjad minna sahtlisse või siis edasi.“

„Nüüd on muudatusettepanekute tähtaeg, mis on ebanormaalselt lühike – kaks päeva. Aga eks me siis toimetame edasi,“ lisas peaminister.

Samas märkis ta, et riigikogus samal ajal menetletud ja valitsuse usaldusega seotud kaks eelnõu läksid hääletustel ilma probleemideta. „Usaldused läksid läbi, mis oligi arvata,“ ütles Kallas.