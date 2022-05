Üle noatera: Euroopa kehtestab naftaembargo Venemaale, Ungari vastuseis seljatati

Peale südaööd Brüsseli aja järgi teatas Euroopa Ülemkogu president Charles Michel , et liidrid on naftaembargos kokku leppinud ja see tuleb.

Peaminister Kaja Kallas sõnas, et naftaembargo sündis, kuna kõik olid väga konstruktiivsed ja otsisid kompromissi. „Nii nagu ka varasemalt, siis ruumis sees ollakse tihti valmis ka otsima lahendusi,“ viitas ta varasematelegi kordadele, kus on tulnud Ungari vastuseisuga tegeleda ühele või teisele küsimusele.

Kallase sõnul oli saavutatud kompromissi osaks üleminekuaja andmine merepiirita riikidele. „Üleminekuaeg anti merepiirita riikidele, kel pole sadamaid, mitte ainult Ungarile. Ehk riikidele, kel pole infrastruktuuri ja on teistest sõltuvad. Üleminekuaeg kuni taristu saab ehitatud. Eraldi arutati, kuidas see asi saab olema,“ rääkis ta.

Kuigi Kallase sõnul polnud kokkuleppes konkreetset tähtaega, millal siis merepiirita riigid Vene naftast lahti ütlevad, jälgitakse neid, et seda erandit ei hakataks ära kasutama. „Ajaline piir sai selline, et [nad peavad seda tegema] nii kiiresti kui võimalik. [Aega on] nii palju, kui on vaja tehniliselt selle infrastruktuuri ehitamiseks ja Euroopa Komisjon monitoorib, et seda ei kasutataks kuidagi pahataktlikult,“ seletas peaminister.