Miki Loomakliinik pakub online-broneeringu võimalust

„Kujutage ette, et teil on lemmikloom, kelle eest olete valmis elu andma. Te olete kodus, on puhkepäev, hakkab hämarduma. Järsku märkate, et teie lemmikuga on midagi pahasti ja ilmselgelt ei tunne ta ennast hästi. Loomakliinikud on nii hilisel ajal juba suletud ja telefoni teel aega kinni panna ei saa. Te kirjutate loomakliinikutele kirju lootusega doktori vastuvõtule registreeruda ja ootate ... Ja oodata tuleb teil kaua, sest ka loomakliinikute administraatorid on inimesed ja vajavad puhkust. Kokkuvõttes venib kõik esmaspäevani. Aga mis siis saab, kui aega ei ole ...”

Tuttav tunne igale loomaomanikule. Tänu online-broneerimissüsteemile muutub ajakriitiline arstiaja saamine lihtsamaks.

Süsteem näitab ka, kui keegi on oma aja tühistanud ja vabanenud on loodetust varasem võimalus lemmikuga tohtri juurde pääseda.

Veebilahendus arvestab klientide vajadusi

Miki loomakliiniku töötajad usuvad, et veebilahendus, mis pole standardne tarkvara, vaid on tellitud spetsiaalselt oma klientide vajadusi arvestades, muudab lemmikuga arsti juurde jõudmise kiiremaks ja digiajastu vääriliseks. On ju veidi rumal tõdeda, et inimeste arstile, ilukliinikusse või kasvõi juuksuri ning kosmeetiku juurde saab aegu veebis broneerida, aga loomaarsti juurde, kuhu pääsemine on mõnikord tõesti elu ja surma küsimus, ei saa.

Tõsi küll, meili saab saata iga kell, kasvõi öösel, ent vastust sellele tuleb tihtipeale oodata kuni uue tööpäeva alguseni. Haige looma kõrval on aga ootaja aeg väga pikk.

Muidugi pole ka online-broneerimine imerohi – kui arstiaegu parajasti pole, tuleb haige loom viia loomade kiirabisse.

Kliendisuhtlus on kliinikule väga oluline