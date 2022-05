DELFI BRÜSSELIS | Kallas Keskerakonnale: kui hääletate opositsiooniga, siis seda valitsust enam ei ole

Reformierakonna juht, peaminister Kaja Kallas ütles vahetult enne riigikogus eesseisvat peretoetuste eelnõu esimest lugemist, et juhul, kui Keskerakond hääletab koos opositsioonierakondadega peretoetuste eelnõu esimesel lugemisel selle poolt, siis seda valitsust ja koalitsiooni enam ei ole.

Delfi küsis Kallaselt, mis siis saab, kui Keskerakond jääb endale kindlaks ja hääletab koos opositsiooniga riigikogus algatatud peretoetuste tõstmise eelnõu poolt tänasel esimesel lugemisel.

„Siis on uus poliitiline reaalsus. Ja poliitiline reaalsus on see, et kellel on parlamendis enamus ja kellel ei ole. Kui seda enamust otsitakse väljaspool koalitsiooni, siis on selge, et seda koalitsiooni sellisel kujul ei ole,“ teatas Kallas resoluutselt.

Küsimuse peale, kas ta kavatseb peaministri ametist siis tagasi astuda, Kallas otse ei vastanud.

„Sellist valitsust ja sellist koalitsiooni sellisel juhul ei ole,“ ütles ta.

Samas ei välistanud Kallas, et see võib juhtuda. „Olen jah öelnud, et ma ei hakka olema peaminister, kui riigikogus võetakse vastu kulutusi ja meie peame leidma tulud. See ei ole päris aus. Las need inimesed siis teevad ka need ebapopulaarsed otsused, kui minnakse seda teed.“

Kallas lisas, et täna hommikul arutas hääletamise taktikas Reformierakonna fraktsioon. Ta märkis, et arvatavasti tehakse riigikogus ettepanek eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, et näha, kas Keskerakond valib siis valitsuses olemise poole või mitte.

Kallas rõhutas veelkord, et peretoetuste suurenemist peaks arutama sügisel koos riigieelarvega. „Oleme seda igal pool öelnud, et sellisel kujul kiirkorras kulude mahus ligi 300 miljoni eurot aastas juurde tekitamine – mis tähendab veel seda, et see tõuseb järgmisel aastal ja [sellest] järgmisel aastal – nõuab ka arutelu, kust tulud tekivad nende kulude katmiseks. Ja seda peaks tegema riigieelarve raames.“