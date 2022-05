Külmakast autosse ja teised matkatarbed

Külmakast autosse jaheda joogivee ja toiduainete hoidmiseks

Jahutuskastid on kasutusel nii maakodudes kui ka paljudel perereisidel. Need on ideaalsed paigad, kuhu asetada kõik, mida soovid hoida jahedas. Isegi meil siin Eestis võivad mõned suvepäevad olla nii kuumad, et värskendav ja jahe vesi kulub alati ära. Lisaks riknevad paljud toiduained palju kiiremini, kui sul ei ole külmakasti, kus neid hoida.

Leia külmakast , kuhu mahub ära soovitud hulk toiduaineid, olgu nendeks siis erinevad puu- või juurviljad. Samuti meelepärased joogid. Külmakast on niivõrd kompaktne, et saad selle asetada autosse ja kui oled jõudnud soovitud sihtkohta, võtta välja, et vedada kõik seal sees olevad toiduained ühte kohta. Võib öelda, et külmakast on lausa kohustuslik ese igas majapidamises, kus armastatakse looduses aega veeta või võtta ette pikemaid automatkasid. Kui külmakast autosse on liiga palju, siis ehk on termokast miski, millele mõelda. Kleidileht portaalist leiab alati palju erinevaid külmakastide pakkumisi. Heida pilk peale!

Mugavad magamistarbed

Siis, kui sinu väljasõitudel on plaanis magada telgis, tuleb mõelda läbi, kas kõik vajalik on telkimiseks olemas. Selleks vajad piisavalt suurt telki, kuhu mahuksid ära kõik sinu sõbrad või pereliikmed. Teiseks, mõtle sellele, kus peal magada. Selleks võivad olla nii spetsiaalsed matkamatid, aga ka täispuhutavad õhkmadratsid. Kõik sõltub sellest, millist mugavust sa taga otsid ja kui palju plaanid jala ringi matkata. Jalgsimatkadele ei tasu kuhjata kaasa üleliigseid asju, sest neid on lihtsalt raske kaasas kanda. Viimaseks, vali magamiskott ja padi, et sinu uni oleks kaunis looduses viimase peal.

Vajalikud tarbed kokkamiseks