„Olukord Ukraina rinnetel on keeruline, aga täiesti ületatav, kui lääneriigid oma kohustused lend-lease’i alusel täidavad. Mind ei pane niivõrd muretsema Venemaa ulatuslik pealetung Donbassis, kuivõrd Vene eriteenistuste uskumatu operatsioon kogu maailmas loosungi all „Ärge alandage Venemaad”. Au see meem välja öelda usaldati Vene Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini vanale sõbrale, Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile. Ta tegi seda juba 9. mail. Ja see hüüatus – ärge alandage Venemaad, ärge ajage Venemaad nurka, olgem objektiivsed, aidakem verevalamine peatada – kõlab juba mitu nädalat,” ütles Piontkovski.

Piontkovski sõnul on seda kampaaniat saatnud Euroopas kolossaalne edu.

„See väljendus Itaalia plaanina. See ei ole Itaalia plaan, vaid Macroni, Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi ja Itaalia peaministri Mario Draghi plaan. Ainult Macronil ja Scholzil oli veidi piinlik oma isiklikku autorlust esile tõsta. See on Ukraina kapitulatsiooni plaan,” rõhutas Piontkovski.

Piontkovski tuletas meelde, et sellised lääneriikide stsenaariumid, „eelkõige Prantsusmaa omad Putini vallutuste legitimiseerimiseks” on realiseerunud juba varem.

„See algas juba Gruusias. Kui algas territooriumide hõivamine, jooksis kohale [Nicolas] Sarkozy koos paberiga ja see kinnitati rahvusvahelise õiguse mõttes igaks juhuks Venemaa ja Prantsusmaa seisukohalt. Sama lugu kordus 2014.–2015. aastal, aga Kiievisse jooksid kohale juba teine Prantsusmaa president François Hollande ja Saksamaa kantsler Angela Merkel. Nüüd tahavad nad seda kolmandat korda korrata ja kindlustada Putinile veel ühe suure tüki Ukrainat. See tähendab, peale Donbassi ja Krimmi veel Hersoni oblasti ja vaata et veel ka Zaporižžja oblasti,” rääkis Piontkovski.

Piontkovski juhtis tähelepanu plaani detailidele, mis on eriti kasulikud Moskvale.

„Huvitavalt on formuleeritud selle „Itaalia plaani” võtmepunkt – vaherahu, relvarahu, päästetakse inimelusid, mis on suurepärane, aga teise punktina tulevad kahepoolsed läbirääkimised Venemaa ja Ukraina vahel vaidlusaluste territooriumide üle. See tähendab, et Ukraina territooriumid kuulutatakse vaidlusalusteks, ja võib jätkata läbirääkimisi. Kui toimuvad sellised tundlikud läbirääkimised, millised sanktsioonid ja relvasaadetised saavad siis olla? Tähendab, kompleksselt lahendatakse kõik ülesanded, mis on Kremlile vajalikud,” lausus Piontkovski.