Külmetamine teeb terveks? Kuidas krüoteraapia organismi aitab ja taastab?

„Siiani pole me pidanud ühtegi seanssi pooleli jätma. Kergem on kogu keha külmateraapiat taluda kindlasti kohapeal vaikselt tammudes ja õigesti hingates. See on iseenesest väga lihtne: tuleb nina kaudu sügavalt sisse hingata ja seejärel rahulikult läbi suu välja. Sama tuleks korrata seansi lõpuni,“ jagab Tõnis häid soovitusi.

Seansi pikkus on kõigest kolm minutit, kuid see on piisav aeg, et keha mõjutada. Kes kardab kinniseid ruume, ei pea muretsema, sest kogu keha külmateraapia seansil on pea kabiinist väljas.

„Esimene kord on kindlasti teadmatus, sest olukord on uus. Ühtlasi võib tekkida dilemma, et kas suudan vastu pidada või mitte. Tegelikult pole see üldsegi nii hull. Iga korraga harjub keha üha rohkem ja kuiv külm pole kaugeltki nii ebameeldiv kui jäine vesi,“ julgustab Tõnis.

Krüoteraapial on niivõrd palju positiivseid mõjusid, et igaüks peaks leidma nende seast endale midagi vajalikku. Näiteks vähendab seanss põletikku, alandab turseid ja leevendab nii ägedat kui ka kroonilist valu.

Mis vahe on talisuplemisel ja külmaravil?

Kui võrrelda talisuplust ja krüoteraapiat, siis on üsna selge, et talisuplus on tore ja praktiliselt tasuta, kuid kindlasti palju tülikam protsess. Kummagi protseduuri mõjud on kohati täitsa erinevad. Pärast sauna on hea külmas vees sulistada, kuid kõigile ei pruugi see sobida.

Külmateraapial palju vastunäidustusi pole. Tegemist on kuiva külmaga ja mõju saavutatakse külma suunamisega nahale pindmiselt. „Talisuplusel jahtub kogu keha süvitsi, mis võib kaasa tuua probleeme, seetõttu näen külmaravil kindlasti suuremat taastustegurit,“ ütleb Tõnis.

Mitu korda võiks külmakabiini külastada?

Lisaks on hea teada, et külmateraapia on külmavee protseduuridest vähemalt viis korda efektiivsem. Tavaliselt soovitakse läbida kuur, mis koosneb viiest või kümnest seansist.

Kes kasutab protseduuri iganädalaseks taastumiseks, see käib regulaarselt. Kes hindab tervist, ennetab vigastusi või soovib hoida ennast heas vormis, käib regulaarselt kord-paar nädalas. Võimalik on soetada ka kuupakett, mis tähendab, et külmaseansi saab läbida kasvõi igal tööpäeval.

Pärast külmateraapiat kergem ja õnnelikum

Pärast külmaseanssi on kehas tavaliselt kerge ja hea tunne, kuna külm suunab keha tootma õnnehormoone ehk endorfiine. Need on looduslikud valuvaigistid, mis tekivad selleks, et võidelda ekstreemse külma vastu.

Protseduuri mõju kestab organismis 4–6 tundi. „Selle aja sees ei ole soovitav sauna minna, kuna see nulliks kogu teraapia mõju,“ sõnab Tõnis ja lisab, et selle asemel võiks hoopis rohkesti vett juua, sest lisaks kõigele muule kiirendab protseduur ka ainevahetust. Lisaks vähendab külmateraapia nahaalust rasvkude, sest selle jäägid viiakse kehast lümfisüsteemi kaudu välja.

Tasub oma nahal järele proovida

Külmateraapiat kasutavad oma tervise ja heaolu parandamiseks nii sportlased kui ka täiesti tavalised inimesed. Tasub kindlasti ise järele proovida, sest „oma nahk on kuningas“.

Krüoteraapia puhul on tegemist kaasaegse viisiga, mis aitab olla oma kehas parem ja tervem mina. Tulemused on tunda kohe pärast seanssi.

