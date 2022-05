Umbkeelne koolijuht Sergei Garanža lahkub Linnamäe Vene Lütseumi direktori kohalt

"Mulle lihtsalt ei jää see eesti keel külge. Ma õpin, kordan, loen tekste. Ma tean, et see pole kuigi kena, kuid ma olen koguaeg siin surve all. Mu närvisüsteem ei pea lihtsalt sellele pingele vastu ja mu psühholoogiline süsteem hakkab vastu keeleõppele. See-eest püüame lastele siin koolis selgeks teha eesti, inglise, prantsuse ja muud keeled. Ma ütlen neile alati, et mida varem nad keeled suhu saavad, seda kiiremini on neil võimalus maailma avastama asuda," on Garanža varem Eesti Päevalehele kurtnud.