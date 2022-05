OTSEBLOGI | Paigalseis või otsustav hetk valitsuskriisis? Peretoetuste eelnõu jõuab täna riigikogu suurde saali

Keskerakond eesotsas Jüri Ratase ning Jaanus Karilaiuga toetab seda, ent reformierakondlased on seni resoluutselt vastu.

Eelnõu taga on lisaks Keskerakonnale ka opositsioonilised EKRE, Isamaa ja sotsid.

Istung algab kell 15. Vahendame ka seni arenguid ja erakondade seisukohti. Tasub märkida, et tegu on alles esimese lugemisega. Peaminister Kaja Kallas kinnitas mõni aeg tagasi Delfile, et kui eelnõu lõplikult läbi läheb, astub ta tagasi.