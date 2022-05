OTSEBLOGI | Vene väed keskenduvad Ukraina üksuste ümberpiiramisele Lõssõtšanski ja Sjevjerodonetski piirkonnas ning logistikateede blokeerimisele

Ida-Ukrainas asuva Donbassi kaevanduspiirkonna vabastamine on Venemaa jaoks "tingimusteta prioriteet", kinnitas välisminister Sergei Lavrov värskes teleintervjuus.

Kaitstes enam kui kolm kuud tagasi alanud Venemaa sissetungi Ukrainasse, ütles ta jälle, et eesmärk on "demilitariseerida" naaberriik. Ka kordas Lavrov laialt naeruvääristatud Kremli arusaama, et Venemaa võitleb "neonatsliku režiimi vastu", mis olla sisuliselt ka russofoobne.