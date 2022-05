Helir-Valdor Seeder peab reformarite taktikat autoritaarseks: Kallas ja Orbán moodustaksid paraja paari

Keskerakond punnitab iga hinna eest, et eelnõu läheks läbi - seda hoolimata nii koalitsioonikaaslaste kui partei enese ladviku seas ilmnevast vastumeelsusest. Reformierakond teeb aga ainsa parteina omalt poolt kõik, et seda protsessi nurjata. Nende eesmärk on panna tsentriste eelnõud tagasi tõmbama või seda algatust lihtsalt sahtlisse jätma, arutamaks peretoetuste tõstmist põhjalikumalt edasi sügisel.

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) märkis viimatisel valitsuse pressikonverentsil, et oravad on valmis kasutama kasvõi obstruktsiooni, takistamaks parlamentaarsete tööprotsesside ärakasutamise läbi koalitsioonipartneri algatust edasi edenemast.

Kui peaministripartei hakkab rakendama obstruktsiooni, on see lihtsalt tragikoomiline.

“Eesti vabariigi ajaloos pole olnud, et nii massiliselt oleks seda tehtud,” sõnas Isamaa esimees. “Ja kui peaministripartei hakkab rakendama obstruktsiooni, on see lihtsalt tragikoomiline. See seab parlamendi ja Eesti poliitilise eliidi väga kummalisse olukorda. EKRE ja Reformierakond on justkui leidnud ühise kultuuri, kuidas parlamendi tööd tasalülitada.”