Butša massimõrva sooritajad said Venemaal tunnustuse osaliseks

Venemaa föderatsiooni 64. motoriseeritud laskurbrigaad, kes sõja esimesel kuul Kiievi külje all Butšas inimesi mõrvas ja vägistas, sai Venemaa valitsuselt tunnustuse. See näitab, et Venemaa juhtkond julgustab oma sõjaväelasi kuritegusid sooritama, vahendab CNN.