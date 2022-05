Presidendi majandusnõunik ei pea peretoetuste tõstmist heaks mõtteks: Eesti kulutused on läinud ülekäte

Oja sõnul on Eesti viimased valitsused ka headel aegadel kulutanud niivõrd palju, et eelarve on olnud pidevas defitsiidis. Siiani on aidanud seda katta Euroopa Liidu suured toetused, kuid need langevad Eesti jõukamaks saades ära. Seega tuleb edaspidi riigi kulutusi koomale tõmmata või tõsta makse. Oja ei poolda ajutiselt autokütuste aktsiisi ega ka toiduainete käibemaksu langetamist.