“Venelased ei ole Putin”. Noor aktivist sõitis jalgrattaga läbi Euroopa ja jõudis Eestisse

Daniil Andrejevitš Shedko, rahvusvaheliselt tuntud kui Monokov, on 18-aastane aktivist, kes on sündinud küll Venemaal, kuid on viimased 12 aastat elanud perega Itaalias. 6. märtsil otsustas Monokov minna jalgrattaga reisile läbi Euroopa - ratta külge kinnitatud valge-sinine-valge lipp kirjadega “venelased ei ole Putin” ning “ei sõjale”.