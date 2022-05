OTSEBLOGI | Venemaa tahab vallutada Sjevjerodonetski linna, kuid võib sellega endale jalga tulistada

Ukraina on lääneriikidelt pikalt taotlenud kaugmaarakettide saamist, et Venemaa edasitungile vastu seista. Nüüd paistab, et lääneriigid seda ka kaaluvad. The New York Times kirjutas laupäeval, et USA valitsus on anonüümsust soovinud ametnike heaks kiitnud mitme pikamaa stardiraketisüsteemi saatmise Ukrainasse. Relvatarne kuulutatatakse tõenäoliselt välja tuleval nädalal ning saadetavate relvade hulka peaksid kuuluma mobiilsed raketiheitjad, mis suudavad tulistada palju kaugemale kui need, mida Ukraina sõjavägi praegu kasutab.