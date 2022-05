EKRE volikogu kibeleb valitsusse: kutsume Keskerakonda üles koalitsioonist lahkuma

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu hinnangul on vaja kiiremas korras langetada makse ning suurendada laste- ja peretoetusi. Ainult nii saame ära hoida suure osa Eesti inimeste vaesumise.



Reformierakonna poliitika tagajärjel on Eestist saanud Euroopa Liidu kõige kiirema hinnatõusuga riik, kus rekordilises tempos suurenevad toidu- ja olmekaupade hinnad ning vähenevad hoiused ja säästud. Kui aprillis oli euroala inflatsioon aasta arvestuses 7,5%, siis Eestis oli see 19% ehk kaks ja pool korda kõrgem.



On skandaalne, et seoses Ukraina sõjaga ning rohepöördega on praegune valitsus võtnud Eestile rahvusvahelisi kohustusi sadade miljonite eurode eest, kuid ei ole astunud ühtegi märkimisväärset või mõjuvat sammu, mis leevendaks Eesti inimesi ja ettevõtteid kägistavat pöörast hinnatõusu. Eriti küüniline on peaminister Kaja Kallase reaktsioon toimuvale ja tema soovitus, et rahvas peab ise mõtlema, kuidas oma kulusid vähendada.



Meie ja suur osa Eesti inimestest ei ole nõus leppima sellega, et valitsus keerab raskel ajal rahvale selja. Meetmed hinnatõusu pidurdamiseks ja Eesti majanduse turgutamiseks on olemas. Tuleb alandada tarbimismakse – toidu- ja kütuseaktsiise ning käibemaksu. Tuleb peatada osalus CO₂ kvoodikaubanduses, sest praegu on tegemist süsteemiga, mis röövib mastaapses ulatuses tarbijaid ja tekitab hinnatõusu. Riigile kuuluva monopoolse energiaettevõtte poolt müüdavale elektrile tuleb kehtestada piirhind.



Samuti on riigil viimane aeg tulla appi lastega peredele. EKRE volikogu kiidab heaks EKRE, Keskerakonna, Isamaa ja SDE fraktsiooni eelnõu laste- ja peretoetuste tõstmiseks. Eelnõu kohaselt makstaks igale lapsele igakuist toetust 100 eurot, sellele lisanduks igakuine 700 euro suurune toetus peredele, kus kasvab kolm kuni kuus last ning igakuine 900 euro suurune toetus peredele, kus kasvab seitse ja enam last.



Peretoetuste tõstmine ei ole oluline mitte ainult perede toimetuleku seisukohalt, vaid tegemist on meetmega, mis aitab tagada, et Eestis ei jääks ükski laps sündimata rahapuuduse tõttu. Väited, nagu poleks peretoetuste kasvul laste sünnile erilist mõju, on otseselt valed. Viimati tõsteti lasterikaste perede toetust 2018. aastal ja selle tulemusel suurenes kohe hüppeliselt ka kolmandate laste sündide arv. Eesti pered soovivad rohkem lapsi ning riigi kohustus on tagada võimalused selle soovi täitmiseks.



Hiljuti immigratsioonipiiranguid oluliselt lõdvendanud praegune valitsuskoalitsioon plaanib ehitada Eestit üles immigrantide ja odava tööjõu abil. Meie erakond leiab, et eesti keele, kultuuri ja rahva püsimiseks vajaliku positiivse iibe saavutamine on eestlaste, mitte kellegi teise ülesanne. Just eesti peredes sündinud lastega, mitte odavtööjõu massilise sisseveoga, lahendame oma rahvastikumured ja tagame tulevikus suuremad pensionid.



Eesti vajab valitsust, mis tahab ja suudab langetada otsuseid, mis päästavad meid praeguselt kuristiku poole viivalt kursilt. Niisugust valitsust on võimalik moodustada ainult koos Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. Ühtlasi kutsume Keskerakonda üles lahkuma koalitsioonist, mis viib ellu kodumaist ettevõtlust ja keskklassi hävitavat poliitikat. Eesti väärib valitsust, mis hoolib oma rahvast.