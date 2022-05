VIDEO | Venemaa tegi Soome ja Rootsi lähedastes vetes raketikatsetuse

Venemaa kaitseministeeriumi teatel tabas Barentsi merelt välja lastud hüperhelikiirusega tiibrakett Zircon enam kui tuhande kilomeetri kaugusel Valges meres asunud sihtmärki. Ministeeriumi avaldatud videol on näha, kuidas rakett tulistati välja laevalt ja lendas järsul trajektooril taeva poole.

Barentsi meri piirneb lõunast küll Norra ja Venemaaga, ent Soomest ja Rootsist lahutab merd vaid kohati vähem kui saja kilomeetri laiune maariba Norraga. Rootsi ja Soome on teatavasti teinud otsuse kandideerida NATO-sse ja Venemaa on teatanud, et sellele järgnevad "tagajärged".