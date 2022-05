Vene koolinoortele hakatakse mängima lavastust „Х* войне. M** sõda. Ukraina. Kirjad rindelt“

“See näidend toob jõuga koju selle kannatuse, mida inimesed Ukrainas läbi elavad. Ma arvan, et see on oluline kogemus kõigile, aga eriti venekeelsetele noortele,” ütles Ossinovski linnavolikogu pressiteate vahendusel. “Just seepärast pakkusime seda võimalust esimeses järjekorras venekeelsetele gümnasistidele.”



Ossinovski sõnul on selge, et üks teatrietendus ei lahenda infoväljade eraldatuse probleemi. “Siiski saame koostöös õpetajatega astuda väikese sammu ühise ruumi loomiseks,” väljendas ta arvamust.