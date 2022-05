FOTOD | Vabatahtlikud suundusid saari masuudireostusest vabastama

Tahke kütteõli Eesti vetesse jõudmise tekkepõhjus on veel selgumata, kuid hetkel on masuudivabaks saadud 15 kilomeetrit Hiiumaa ning 18 kilomeetrit Vormsi rannikut. Masuudireostuse korjamine sõltub väga palju ilmastikust, mis kütteõli liikumise suunda mõjutab. Seetõttu seirab päästeamet olukorda, et reageerida kiiresti tekkivatele olukordadele.

Lääne regionaalse staabi juht Vaiko Vatsfeld ütles eile, et Päästeamet juhib rannikureostuse likvideerimist ning see on olnud edukas eelkõige tänu tihedale koostööle omavalitsuste, vabatahtlike, keskkonnaameti ja politsei- ja piirivalveametiga. „Suurem koristusaktsioon toimus juba täna Vormsil, kus osales umbes 40 vabatahtlikku. Suurem reostus on saarel tänasega likvideeritud.“