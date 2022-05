Mai keskel avaldatud graafikus näeb riikide panust oma sisemajanduse koguproduktist (SKP) Ukrainale bilateraalse abi andmisel. Bilateraalne ehk kahepoolne abi tähendab riigi otsest toetust või tegevust teisele riigile. Meiega sarnaselt panustab otse Ukraina aitamisse palju veel Läti, Poola ja USA. Eks Ukraina teotuse mõõtmiseks on ka teisi viise, näiteks sõjapõgenike abistamisel on riikidest suurim panus ja kulu naaberriigil Poolal. Põgenike toetusel on esirinnas veel Ungari, Slovakkia, Rumeenia ja Bulgaaria. Allikas: Kiel Institute