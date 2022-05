Mart Võrklaev lastetoetuse eelnõust: vaatame, kas Keskerakond tahab koalitsioonis jätkata

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Mart Võrklaeva sõnul loodetakse endiselt, et Keskerakond võtab oma eelnõu tagasi ja see hääletusele ei lähe. “Loodame, et Keskerakond mõistab, et koalitsioonis tehakse asju koos,” ütles Võrklaev.

Võrklaev märkis taas, et Reformierakond ei ole põhimõtteliselt eelnõule vastu, vaid tahab seda käsitleda uues eelarveaastas. “Toetus on oluline, aga seda tuleb vaadata koos riigi tuludega ja teiste kuludega,” sõnas Võrklaev ning märkis, et nüüd jälgitakse, kas Keskerakond otsustab teha koostööd koalitsioonipartneriga või jätkab opositsiooniga.

Mis aga saab siis kui Keskerakond tõepoolest valib opositsiooni poole ning hääletab eelnõu poolt, kas koalitsioon on siis läbi? “Ma ütleks nii, et koalitsiooni probleemid olid juba sellest hetkest, kui Keskerakond selle eelnõu esitas,” ütles Võrklaev. Tema sõnul jääb nüüd üle ainult oodata esmaspäeva ja loota, et Keskerakond tahab koalitsioonis edasi olla. Võrklaev märkis, et omavahel on erakonnad suhelnud ning plaanis on läbirääkimised ka esmaspäevaks.

Delfiga suhelnud ligi kümmekond keskerakondlast kinnitasid, et neil on plaanis hääletada eelnõu poolt, sest oma erakond on ikkagi selle algatanud. Kolmapäeval kogunes Keskerakonna fraktsioon, et muu hulgas lastetoetuse eelnõu küsimust arutada ning jõuti ühtsele arvamusele, et eelnõuga tuleb edasi minna ja riigikogus tuleb otsida veel suuremat poliitilist konsensust, teatasid Jaanus Karilaid, Kersti Sarapuu ja Dmitri Dmitrijev.

Valitsuskriisini viinud eelnõu

Keskerakond esitas riigikogus kolmanda lapse peretoetuse tõstmise eelnõu, millele andsid allkirja 54 parlamendisaadikut kõigist erakondadest peale Reformierakonna. Eelnõust on välja kasvanud korralik valitsuskriis, kus peaminister Kaja Kallas on öelnud, et kui eelnõu läbi läheb, siis on praeguse koalitsiooniga kõik.