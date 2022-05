Haapsalu ei luba tänavu nostalgiapäevi korraldada. Abilinnapea: nõukogude aja idealiseerimine siia ei sobi

Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus ütles Delfile, et arvestades praegust sõda Ukrainas ei ole linnavalitsuse meelest sobilik korraldada sellise sisuga festivali. "Sellisel moel ja sellise nime all sellele linnavalitsus luba ei anna, aga kui nad tulevad millegi muuga, siis ei ole probleem," ütles Parbus. Ehk kui korraldajad mõtlevad välja festivalile teise sisu, siis ei oleks linnavalitsusel probleem sellele luba anda.

"Aga see Nõukogude liidu idealiseerimine ei sobi praegu," lisas Parbus.

Veel märtsi lõpus teatasid ürituse korraldajad, et nostalgiapäevadel ei ole lubatud erinevad sõjaväe- ja militaarvormid ning nõukogude sümboolika ja haakristid. Nüüd aga on ära jäetud terve üritus.

Kuid see veel ei tähenda, et üritus täiesti olemata jääks. Aselinna Parbuse sõnul kohtub linnavalitsus ürituse korraldajatega järgmisel laupäeval, et arutada, kuidas ürituse korraldamisega edasi saaks minna. Seda kinnitas Lääne Elule ka nostalgiapäevade korraldaja Roman Sultangirejev.