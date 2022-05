FOTO | Noore ema perroonilt alla lükanud naine lõi rongis veel ühte naist

Praeguseks on politseile teada, et ründaja on keskealine, tumeda peaga ja venekeelt kõnelev naine. "Ta lähenes Rahumäe rongipeatuses naise poole, kes ootas oma 3-aastase lapsega rongi ning tõukas naise rongi perroonilt alla. Õnneks ei saabunud samaaegselt peatusesse rongi," ütles Lääne-Harju jaoskonna juhtivuurija Pille Vilu.