Maarja Kaalep: ainult virtuaalkoosolekud ei toimi

Muidugi on siiski ka üle virtuaalsilla peetavatel koosolekutel oma nišš, mis ettevõtte põhitegevust toetab. „Kui mul on vaja teha kiire otsustamise koosolek, siis on väga hea: paar inimest, 15 minutit, lähme laiali. Või siis ei pea igale status quo koosolekule Lätti või Leetu kohale sõitma,“ möönab Kaalep rahvusvahelise agentuuri eripärasid. „Aga kõike, mis vajab vähegi mingit arutelu laiemas ringis, mitte lihtsalt järjekorra alusel rääkimist, on väga raske virtuaalmaailmas teha.“

Ühes on Kaalep aga veendunud – aeg-ajalt peab kogu tiim siiski füüsiliselt kogunema, et ühisel lainepikkusel püsida. Virtuaalkoosolek kipub selleks tarbeks lahjaks asenduseks jääma. „Mina ei ole üldse Teamsi koosolekute fänn – vihkan neid. Kõige hullem on veel, kui mõned on kohal ja teised osalevad virtuaalselt,“ sõnab Kaalep ausalt. „Kõik räägivad korraga, aru ei saa midagi, ühesõnaga suur segadus.“

Ja tõepoolest – paljusid ülesandeid ongi kergem kodust täita. „Kui mul on vaja süveneda mingisse keerulisse raportisse või teha presentatsiooni, siis mul on kodus seda parem teha,“ toob Kaalep näite. „Aga kui sul on kodus väike laps, siis sa ilmselt jällegi kodukontorit ei soovi.“

Kõik taandub tegelikult ühisele arusaamale jagatud vabadusest, aga ka vastutusest. „Mulle tundub, et oleme suutnud selle enda jaoks ära mõtestada. Seega kui keegi soovib tavalisel tööajal midagi muud teha, peab ta arvestama, et mõnikord on vaja ka reede hilisõhtul töötada – meie tööaega planeerib klient,“ selgitab agentuuri juht. „Lisaks oma tööle vastutab iga liige oma tööga ka kogu tiimi ees. Meil see toimib.“

Töökoha paindlikkusega kaasneb loomulikult ka sarnane üksteisemõistmine tööaja suhtes. „Olen kõigile öelnud, et mina ei ole teie lasteaiakasvataja ega tule kellegi tööaega kellaga mõõtma. Praegu on nii, et mina tavaliselt jõuan kell 8 tööle, teised tulevad kell 10, mõni kell 11 – aga teevad tööd ka 19–20-ni,“ rõhutab Kaalep igaühe sisemist motivatsiooni.

18-aastase turunduskogemusega Kaalep märgib, et nagu valdav osa valdkonnas tegutsejaid, ei käi ka enamik tema 16-liikmelisest meeskonnast viiel päeval nädalas kontoris nägu näitamas. „Kõik on ikkagi üks-kaks päeva kodus,“ kinnitab ta koosolekuruumide rentimisega tegeleva WIP meeskonnale antud intervjuus.

Nii tulebki tagada, et iga reaalne koosolek olekski osalejatele sündmuseks, mitte pelgaks formaalsuseks. „Inimesed tahavad tegelikult koos olla, tulevad kontorisse, et teisi näha. Pole vahet, kuhu me läheme, peaasi, et me koos oleme. Nii käime regulaarselt ka offsite-koosolekuid tegemas,“ kirjeldab Kaalep. „Üks on elementaarne: kui otsid uusi ja värskeid ideid, pead kontorist välja, loovasse keskkonda minema. See toimib meil hästi.“

Uks on valla

Tulemuslik juhtimine saab aset leida vaid kõigi alluvate tugevusi ja nõrkusi tundes ja parimal moel ära kasutades. Eriti mitmepalgelises meediavaldkonnas, kus läheb tarvis vägagi erineva profiiliga tegijaid. „Mul on väga vedanud, et mul on kaks meediastrateegi, kes on selles valdkonnas olnud üle 20 aasta ja tahavadki stabiilsust ja rutiini,“ räägib Kaalep. „Aga väga meeldib ka, et noored tulevad peale uute ideede ja lahendustega, mida on valmis katsetama ja proovima. See on tegelikult vägev!“

Sellisel viisil meeskonda kaardistada õnnestub ennekõike ikkagi reaalsete südamest südamesse kohtumiste näol. „Suhtlen väga palju, meeskond teab, et mu uks on alati avatud. Kui nad tulevad, siis leian alati paarkümmend minutit nende jaoks.“

Kolm vaala

Kokkuvõttes on Kaalepil teistele tegevjuhtidele kolm soovitust. Esiteks peab toimima aus kommunikatsioon – asjadest tuleb rääkida nii, nagu nad on. „Kui ka ettevõte ei ole heas ärilises olukorras, saab seda niimoodi presenteerida, et kellelgi ei tekiks hirmu, aga samas saaksid nad aru, et me ei ela siin roosamannas,“ viitab Kaalep üksteisega arvestamisele.

Teine punkt kõlab küll elementaarselt, ent seda ignoreeritakse ootamatult tihti: juht peab aru saama, millega tiimiliikmed tegelevad. „Muidu ei saa neid aidata,“ põhjendab Kaalep.

Ja viimaks tuleb iga töötajat tähtsustada – päriselt. „Kõik muidugi oskavad leierdada, kui olulised töötajad neile on – väljapoole tundubki kõik üliäge, aga tegelikkus on midagi muud. Ära parem kasuta neid haipivaid sõnu, vaid tegutse.“

Kokkuvõttes

Nagu Kaalep mainis, siis aeg-ajalt peab kogu tiim füüsiliselt kogunema, et ühisel lainepikkusel püsida. Kui sinu ettevõte on liikunud rohkem veebi, siis tasuks siiski vahepeal ka füüsiliselt kokku saada. Kui ettevõttel endal koosolekuruume ei ole, siis on võimalik neid ka rentida. Näiteks pakub WIP ehk Work In Peace ruumide renti Tallinnas , Tartus, Pärnus ning mujal üle Eesti ja isegi Lätis ja Leedus.

Uuri lähemalt ruumide rentimise kohta koosolekute, seminaride või konverentside korraldamiseks WIPi kodulehelt www.workinpeace.io.