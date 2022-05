Lavrov: lääs on kuulutanud kogu vene maailmale totaalse sõja

„Nagu me just oleme märganud, on lääs kuulutanud meile, kogu vene maailmale totaalse sõja. Seda nüüd juba keegi ei varja, asi läheb juba absurdini, Venemaa kultuuri ja kõige meie riigiga seotu tühistamiseni. Keelu all on klassikud: Tšaikovski, Dostojevski, Tolstoi, Puškin. Taga kiusatakse ka meie maa kultuuri- ja kunstitegelasi, kes täna meie kultuuri esindavad,” lausus Lavrov RIA Novosti vahendusel.