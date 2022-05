Uus Thule brändi tooteid müüv Thuland e-pood pakub külastajatele mitmekesist tootevalikut ja avamise puhul 15% hinnasoodustust!

Thuland e-pood tegeleb Thule kaubamärgi toodete müügiga. Tegu on pereettevõttega, mis on loodud just enda kasutuskogemuse baasil- hinnates kvaliteeti ja mitmekesist tootevalikut. Thuland e-poe tootevalikus leidub nii jooksukärusid, jalgrattahaagiseid, jalgrattatoole, katusetelke kui palju muud. Kindlustunde annab ka lisavarustuse ja varuosade olemasolu ja müük.

Thule toodete sortiment on väga lai ja kõiki tooteid veel e-poest ei leiagi, küll aga on tegu vastutuleliku ettevõttega, mis annab võimaluse soetada ka neid tooteid, mida Thuland e-poe valikus veel ei ole.

Thule toodete näol on tegu arvestatava vanusega brändiga, mille algus küündib aastasse 1942 ja pärineb Rootsist, loodust armastavalt mehelt nimega Erik Thulin.

Thule on loonud tooteid, mis muudavad looduses matkamise ja sportimise äärmiselt nauditavaks- et saaksid mahutada kaasa kõik, mida soovid ja et saaksid täisväärtuslikult nautida loodust ja seltskonda.

Oma pikaajalise kogemuse baasilt on loodud tooted, mis on kvaliteetsed, keskkonnasõbralikud, ohutud ja lihtsasti kasutatavad ning lisaks ka näevad väga stiilsed välja.

Et saaksid nautida 100% aktiivset eluviisi Thule toodetega, on tootja erilist rõhku pannud toodete testimisele, mis annab kindlasti mitmekordse väärtuse.

Thule pakub nii varustust, kui hoidjaid varustusele, samuti autotelke ning erinevaid võimalusi lastega aktiivseks tegevuseks kuni seljakottideni välja.

Populaarseks tooteks on kujunenud Thule Urban Glide 2 jooksukäru, mis on suurte ratastega ja mõeldud just aktiivsetele vanematele. Käru on vastupidav, sobides nii linnamelusse kui matkarajale. Oma populaarsuse on käru saavutanud tänu oma omadustele: lukustatav esiratas, käsipidur, lihtsasti ühe käega kokkupaneku võimalus, õhutusavad ja turvaline 5-punkti turvarihm.