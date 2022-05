PPA otsib Laagris väidetavat pedofiili, piirkonda suunati turvamiseks rohkem patrullpolitseinike

"Politsei suhtub juhtumisse tõsiselt ning teeme kõik, et tuvastada mees, kes püüdis eile endaga kaasa haarata 8-aastast last," ütles Delfile Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares. ""Mõistame, et taoline juhtum mõjutab elanike turvatunnet."