Juhtivad eksperdid süüdistavad Venemaad genotsiidi õhutamises Ukrainas ja kavatsuses Ukraina rahvas hävitada

Õiguslik raport, mille on allkirjastanud üle 30 õigusteadlase ja genotsiidieksperdi, süüdistab Vene riiki mitme ÜRO genotsiidikonventsiooni artiklite rikkumises. Selles hoiatatakse, et Ukrainas on tõsine ja vahetu genotsiidioht, ning toetatakse neid süüdistusi pika tõendite nimekirjaga, sealhulgas näidetega tsiviilisikute massilisest tapmisest, küüditamisest ja Vene kõrgete ametiisikute kasutatavast dehumaniseerivast Ukraina-vastasest retoorikast, vahendab CNN.

Raporti panid kokku USA mõttekoda New Lines Institute for Strategy and Policy ja Raoul Wallenbergi Inimõiguste Keskus, mis asub Kanadas. See avaldatakse täna ning selle eksemplarid saadetakse parlamentidele, valitsustele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele üle maailma. Raportit jagati eksklusiivselt ka CNN-iga.