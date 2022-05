Kamado keraamiline grill ja muu vajalik uueks suvehooajaks

Valmista oma Kamado keraamiline grill ette

Selleks, et kolida toidu tegemisega suures jaos õue, tuleb esmalt Kamado keraamiline grill ette valmistada. Kui sul ei ole Kamado grilli, võid kasutada ka teist endale meelepärast grilli, millel kogu perele maitsvaid roogasid valmistada. Kamado keraamiline grill on teistest grillidest mitmekülgsem ja võimaldab valmistada nii traditsioonilisi roogasid nagu grillkala või -liha, aga ka näiteks maitsva koogi või pitsa.

Kui sul ei ole veel grilli, on aeg see endale muretseda, sest kuidas muidu aias lihtsa vaevaga mõnusaid ja tervislikke roogasid valmistada. Pole oluline, kas oled valinud või planeerid osta endale Kamado Nordgarden, Bono Grande või Kamado Basic mudeli - iga grilliga saab sõpru heade roogadega üllatada. Lihtsalt vali välja Kamado grill , mis vastab sinu soovidele.

Kui sul on Kamado grill või mõni teine mudel olemas, siis leia sellele sobiv paik. Olgu selleks siis suveköök, terrassinurk või hoopiski aiamaja esine. Aseta Kamado grill kohta, kus sul on mugav toitusid valmistada. Kuidas sisustada aianurka ideaalseteks suveõhtuteks, saad lugeda järgmistes lõikudes.

Kujunda õdus aianurk ja -köök