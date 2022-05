Kuidas tunda ära kvaliteetne sushi?

Kust sai alguse sinu teekond oma sushirestorani avamiseni ning kas läks kaua aega, et selleks vajalikud teadmised ja kogemused omandada?

Alguse sai see sellest, et läksin Tallinnas sushirestorani tööle, aga pärast seda suundusin Austraaliasse ning seal tekkis huvi sushikultuuri vastu sügavamalt. Ja Austraaliast viis mingil hetkel tee edasi Londonisse, siis Rotterdami ja ka Reykjavikki. Kõikides nendes kohtades sai kogemusi omandatud, aga Londonis vast võiks öelda, oli selline kannapööre, kus ma sain aru, et tegelikult olin enne ikkagi kõike suhteliselt valesti teinud. Jaapanlaste käe all õppimine on ka rohkem sellises stiilis, et vaata ja pane tähele, seega tihti jõuavad need tarkuseterad väikese viivitusega kohale, aga kui nad saabuvad, siis pilt muutub ikka korralikult.

Kas oskad äkki tuua näite sellest, et mis oli mõni õppetund, mille omandamisel toimus ka suur muutus selle sushi kvaliteedis, mida sa valmistasid?

Kui nii küsida, siis eks kõik algab lihtsatest asjadest, mis on siiski väga olulised. Näiteks üks sushi olulisemaid komponente on riis ja see, kuidas sa sellega ümber käid, määrab väga palju. Üks asi, millest väga ei räägita on see, et juba pesemise ajal imab riis vett sisse ja seega ei tohi pesu kesta liiga kaua, muidu riisi muutub pehmeks ning puruneb käideldes. Sul võib olla suurepärase kvaliteediga kala, aga kui riisile on liiga tehtud, terad on kokku mätsitud ja pehmed, mitte ei ole kenasti eraldatavad, siis on ka tulemus üsna nigel. Kala puhul ka on oluline see lõike tegemise nurk ja suund, noa teravus ning ka kala temperatuur. Võta kasvõi lõhe, mis on pigem rasvane kala, ja tahab natuke toatemperatuuril seista enne serveerimist, et selle maitse ja õlid tuleks maksimaalselt välja.

Aga kas on ikkagi mingi vahe Jaapani traditsioonilisel tehnikal ja selles, mida sina teed või meil siin Eestis tehakse?