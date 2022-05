FOTO | Sõle tänaval süttis kõrghoones korter, inimesed evakueeriti

Korter lahvatas leekidesse kaheksandal korrusel, inimesed on ülemistest korteritest evakueeritud, ütles Delfile päästeameti pressiesindaja. Süttinud korterist said elanikud ise välja, kiirabi vaatas nad üle, täpsemate tervisekahjustuste kohta esialgu infot pole. Praegu kustutatakse redeliga väljastpoolt ja ka korterist seest, aga tulekahju on saadud kontrolli alla, peagi jõuavad päästjad ruumide ventileerimiseni.