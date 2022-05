OTSEBLOGI | Venemaa väed tungivad Donbassis edasi, lääneriigid kavandavad Ukrainale pikamaarakettide saatmist

Ida-Ukrainas on langemas Sjevjerodonetski linn, reedel langes Lõman ja jätkus Venemaa pealetung Slovjanski ning Kramatorski linnade suunal. President Zelenskõi lubab, et Donbass saab tagasi Ukraina osaks. USA valitsus on heaks kiitnud pikamaarakettide saatmisele Ukrainale, avaldas The New York Times.