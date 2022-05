Allikad: USA valmistub Ukrainale saatma pikamaa raketisüsteeme

Raketisüsteemid on kavas saata osana suuremast relva- ja julgeolekuabist, mis tehakse teatavaks järgmisel nädalal, vahendab ERR.

Ukraina kõrgeimad ametnikud kuni presidendini välja on viimastel nädalatel korduval palunud USA-l ja tema liitlastel saata Ukrainasse mitmikraketisüsteeme MLRS. Need USA-s toodetud relvasüsteemid suudavad saata rakettide tulva sadade kilomeetrite taha ehk palju kaugemale kui ükski praegune Ukraina käsutuses olev süsteem. Ukrainlaste väitel võiks mitmikraketisüsteemide saamine muuta sõja kulgu.

Ukraina on palunud ka suure mobiilsusega koondtule raketisüsteeme (HIMARS), millega saab lasta nii juhitamatuid kui juhitavaid rakette maksimaalselt 300 kilomeetri taha.

Kuigi Ida-Ukrainas on viimastel nädalatel läinud olukord üha hullemaks, kõhklesid Bideni administratsiooni ametnikud, kas relvasüsteeme saata, peljates, et neid kasutatakse Venemaa territooriumil rünnakute korraldamiseks. Samuti on ameeriklased murelikud, kas Venemaa peab aina kasvavaid relvasaadetisi provokatsiooniks, mis võib vallandada mingisuguse kättemaksuaktsiooni USA vastu.