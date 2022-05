Päästeamet ja Hiiumaa ootavad masuudireostuse koristamiseks abikäsi. Laupäeval on suured talgud

Lääne päästekeskuses käivitati sündmuse lahendamiseks regionaalne staap, mis koordineerib rannikureostuse likvideerimise töid ning riigiasutuste omavahelist suhtlemist ja vabatahtlike tööd. Staabi juhi Vaiko Vatsfeldi sõnul on lisaks regionaalsele staabile loodud ka piirkondlikud staabid nii Hiiumaale kui Vormsile. „Reostuse korjega on seotud kõik Hiiumaa ja Vormsi kutselised ja vabatahtlikud päästekomandod ning kaasatud on päästeameti õlitõrje eritehnika ja varustus. Kohapeal juhib päästetöid Hiiumaa päästepiirkonna juht ja Vormsil päästekomando pealik.“ Päästeamet on taganud korjetöödeks nii varustuse, kui vahendid.

Staabijuhi Vaiko Vatsfeldi sõnul on koristustöödega suudetud Hiiumaal puhastada nüüdseks umbes 10 kilomeetrine ala ning Vormsil, kus omavalitsus on alates eelmisest kolmapäevast koristustöödega tegelenud, on puhastatud umbes 15 kilomeetrine ala. „Vormsi saare ümbert saab põhiline reostus koristatud tõenäoliselt selle nädala lõpuks. Hiiumaal on piirkond oluliselt suurem ja raskesti ligipääsetavam. Kuigi omavalitsus on tegelenud olukorraga väga operatiivselt, oodatakse siiski appi vabatahtlikke, kes saaksid panustada Hiiumaa puhastamisse.“ Kui rannikuala on võimalik koristada jalgsi, siis mõlema saare juures olevate laidude puhastamine on oluliselt keerulisem raskesti juurdepääsetavuse tõttu. „Laidude reostuskorje operatsiooni planeerib Keskkonnaamet ja Politsei- ja Piirivalveamet,“ selgitas Vatsfeld.