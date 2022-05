VIDEO | Putin külastas sõjaväehaiglat. Internetikommentaatorite arvates näevad „haavatud” kahtlaselt head välja

Putin külastas P. V. Mandrõki nimelist kesksõjaväehaiglat, et kohtuda „erioperatsiooni” käigus Ukrainas haavata saanutega, teatas RIA Novosti. Videos tundis Putin huvi haavatute enesetunde vastu ja küsis teenistuskäigu kohta armees.

Sõjaväelastel ei puudu videos käed ega jalad ning ka muidu näevad nad välja täiesti terved. See pani vaatajad mõtlema selles suunas, et videos esinevad tegelased võivad olla Venemaa Föderaalse Valveteenistuse (FSO) ehk Putini ja teiste suurte ninade ihukaitseteenistuse ja Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) töötajad.

Lisaks sellele juhtisid vaatajad tähelepanu asjaolule, et palatid näevad välja puutumatud: vooditel ei ole midagi peale patjade ja linade. Tuletati ka meelde, et Putin ilmub väga harva avalikkuse ette ja suhtleb tavakodanikega. Seetõttu pakkusid mõned, et video on salvestatud punkris.

RIA Novosti uudises nimetatud haigla asub Moskva Sokolniki linnaosas ja sealsed elanikud teatasid, et teed olid suletud. Lisaks sellele tundub videos, et Putinil on seljas kuulivest.

Vaatajad pöörasid tähelepanu veel sellele, et sõjaväelased ei andnud Putnile au, ja pakkusid, et haavatutel on kõrvaklapid, millesse neile öeldakse ette õigeid vastuseid Putini küsimustele.

Kahtlaseks peeti ka seda, et kumbki sõjaväelane videos ei ole Putinist pikem. Viimase pikkus on umbes 170 sentimeetrit. Vaatajad arvasid, et „haavatud” võidi just selle kriteeriumi alusel välja valida.