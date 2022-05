Saksa uudisteagentuur: NATO-s on kokkulepe, et teatud relvi Ukrainale ei saadeta

NATO ringkondadest Brüsselis kinnitati eile DPA-le, et selle abil hoitakse võimalikult väikesena otsese sõjalise vastasseisu ohtu NATO riikide ja Venemaa vahel. Näiteks kardetakse, et Venemaa võib pidada Lääne tankide ja sõjalennukite saatmist ametlikuks sõtta astumiseks ja võib seejärel sõjalisi vastumeetmeid rakendada.

Saksamaa sotsiaaldemokraatide (SPD) parlamendifraktsiooni andmetel on see mitteametlik kokkulepe Beriinis teada. „Riigikaitsekomiteed informeeriti sellest täielikult mai keskel,” ütles SPD fraktsiooni kaitsepoliitikaalane kõneisik Wolfgang Hellmich DPA-le.

Saksa kaitseministeeriumi parlamentaarne riigisekretär Siemtje Möller ütles pühapäeval telekanali ZDF saates „Berlin direkt”, et NATO-s on kindlaks määratud, et Ukrainale ei anta Lääne päritolu soomustatud lahingumasinaid ega tanke.

Opositsioonilise CDU/CSU parlamendifraktsiooni esimees Johann Wadephul kritiseeris eile teravalt Saksa liiduvalitsust selle eest, et viimane ei ole maininud sellist kokkulepet Bundestagis.

NATO pressiesindaja kommenteeris seda teemat eile ainult üldiselt. Ta tõi välja, et kõik relvasaadetiste küsimused on lõpuks liikmesriikide oma asi. Diplomaatide sõnul on seni mitteametlikest kokkulepetest kinni peetud muu hulgas ka seetõttu, et kardetakse, et Venemaa rünnaku korral ei saada muidu liitlaste täielikku toetust. Sel põhjusel on väidetavalt näiteks Poola hoidunud oma Nõukogude päritolu hävitajate MiG-29 Ukrainale saatmisest.

USA relvajõudude juhataja Euroopas Tod D. Wolters ütles märtsis, et MiG-29-te Ukrainale andmist võivad valesti mõista Venemaa salateenistused ja see võib kaasa tuua eskalatsiooni Venemaa ja NATO vahel, mis on suure riskiga stsenaarium.