Reformierakonna toetus tegi mais suure hüppe, tüli valitsuses Keskerakonna reitingut ei parandanud

"Tulemustest ilmneb, et Keskerakonna aktiivsus mai keskel neile toetust juurde ei toonud. Keskerakond jagab koos EKRE ja Eesti 200-ga teist kuni neljandat kohta," märkis Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog.

"Reformieraond oli sel viimati oktoobris 2020. Reformierakonna toetus on põhiliselt kasvanud üle 50-aastaste hulgas," selgitas Voog. See valijagrupp on varasemalt olnud Keskerakonna tuumikvalijad.