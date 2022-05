Martin Hurt: rootslased tahavad Türgilt teenet - nad ei saa olla jäigad

Türklastele peavalu valmistavate kurdide suunas sõbralikku joont hoidev Rootsi on Türgile olnud oma poliitikaga juba mõningat aega pinnuks silmis.

Muutunud olud rahvusvahelisel areenil on aga avanud malelaual uue võimaluse Türgil vabaneda rootslaste-kurdide "probleemist" ja seda uutlaadi kauplemiskombinatsiooni näol - türklased nõuavad rootslastelt kurdide toetamise lõpetamist, pannes kaalukausile Rootsi tulevase liikmestaatuse NATO-s.

Rahvusvaheliste kaitseuuringute keskuse teadur Martin Hurt sõnas, et Rootsi ei osanud kuus kuud tagasi uneski näha, et täna tuleks lauale panna NATO-sse astumise avaldus - seetõttu pole möödanikus ka eriti palju mõtteprotsesse kulutatud ideele, mida tähendab eksistents ühes organisatsioonis riikidega, mis seal ka täna on.