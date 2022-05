ERISAADE | Meremuuseumi teadur: Hiiumaa masuudireostuse allikas on ilmselt vana vrakk. See ei jää viimaseks

Paraku ei ole vrakkide ennetavalt kahjutuks tegemine odav lõbu ja peaasjalikult jääbki see raha taha, nentis Treffner. „Aga enne see oht ära ei kao, kui on kas vrakid kahjutuks tehtud või on nad kõik ära lagunenud ja juurde neid ei tule. Niikaua see oht püsib,“ rääkis ta. „Kindlasti ei jää see reostus viimaseks. See on paratamatus. Küsimus on selles, kas lekib mingi vrakk või mingi muu allikas. Need vrakid on nagu tiksuvad kellapommid meil seal. Mingil hetkel hakkavad nad igal juhul lekkima.“