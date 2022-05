VIDEO | Kõlvart: Andrei Novikov ei pea tagasi astuma. Tema vaid kinnitas Deniss Boroditši puhkused, mitte õpiarved

TLT juht Deniss Boroditš sai samal päeval kinga, kui ilmus Ekspressi lugu. Novikov, kelle vastutusalas Boroditš tegutses, on aga endiselt ametis. Ekspress kirjutas, et Boroditš andis TLT nõukogu esimehele Novikovile teada, kus ta aasta jooksul ettevõtte kulul õppida tahaks, ja Novikov oli see, kes käigud kinnitas.