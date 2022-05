Toitumisspetsialist selgitab: mis vahe on snäkkimisel ja vahepalal?

Näksimine igavusest, kurbusest ja ärevusest on võib-olla kõige levinum põhjus. Inimesele on omane täita „tühjus“ toiduga – nagu nutta ja süüa või rõõmustada ja süüa. See toimib nii, et inimene rahustab või lõbustab ennast toiduga. Kuid pange tähele – on teada-tuntud tõsiasi, et iga järgmine lusikatäis või iga järgnev tükk pakub järjest vähem naudingut kui eelmine. Seetõttu inimene sööb ega suuda peatuda. Väljapääs – lülituge sellele, mis toob naudingut. See võiks olla mingi tegevus, mis ei ole üldse toiduga seotud. Pange tähele, kui te pidevalt midagi närite – mõelge selle põhjuse peale, miks see nii on, eriti kui see juba segab ja suurendab teie enda kehakaalu. Tehke analüüs oma tööpäevadest ja puhkepäevadest. Kui seda pole võimalik ise teha, pöörduge psühholoogi või toitumisspetsialisti poole. See ei ole kallim kui riidekapi sisu uuendamine ja olgem ausad, ka näksimine ise kokkuvõttes ei ole sageli odav rõõm.