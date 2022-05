Soomes on ilmselt tuvastatud esimene ahvirõugete juhtum

HUS-is on täiskasvanud meespatsiendil tuvastatud gruppi orthopox kuuluva viirusega nakatumine. Ahvirõuged kuuluvad orthopox-viiruste hulka. Lõplik kinnitus ahvirõugetega nakatumise kohta saadakse nädala lõpus, vahendab Helsingin Sanomat.

Nakkus on saadud välisreisil Euroopasse.

Kodusel ravil oleval patsiendil on lööve ja kõrge palavik, aga muidu tunneb ta end hästi. Nakatunuga lähedases kontaktis olnud on kindlaks tehtud ja neid on nakkuse leviku takistamiseks instrueeritud.