Delfiga suhelnud ligi kümmekond keskerakondlast kinnitasid, et neil on plaanis hääletada eelnõu poolt, sest oma erakond on ikkagi selle algatanud.

Fraktsiooni liige Marika Tuus-Laul ütles, et tema arvates on eelnõu vajalik. "Kui me käime sellise eelnõu välja, siis me ei saa seda järsku tagasi võtta," sõnas Tuus-Laul.